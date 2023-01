CES 2023 : B-Heart, le tracker de santé qui n'a plus besoin d'être rechargé car sa pile, c'est vous !

Créé par Baracoda, le bracelet B-Heart s'intègre à un objet que l'individu possède déjà, ici, une montre. Ceci dans le but de toucher un public plus large, notamment la tranche d'individus réticents à l'apparence des montres connectées.

Le bracelet en question s'inscrit dans la démarche des trackers de santé et se voit doté des principales fonctionnalités que l'on retrouve déjà dans les produits de cette catégorie. Parmi elles, la mesure du nombre de pas effectués, des indications sur la qualité du sommeil, la fréquence cardiaque, etc. En regard direct des caractéristiques du produit, les informations sont transmises et visionnables sur l'écran du smartphone grâce à l'application dédiée.