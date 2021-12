Huawei dévoile sa nouvelle Watch D, avec ECG et pression artérielle

Parce que la Huawei Watch D est avant tout une montre connectée, il est plutôt logique que la marque ait décidé d'utiliser du matériel de qualité pour la fabriquer et ainsi parler aux technophiles que nous sommes. L'appareil sera donc équipé d'un écran AMOLED de 1,64" avec une résolution de 456 x 280 pixels (et une densité de 326 ppp). Le boîtier est conçu en alliage d'aluminium et sera décliné en deux couleurs, à savoir noir et titane.