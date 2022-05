Il ne semble plus y avoir de futur pour la Fitbit Ionic, et les autres modèles en souffrent

Selon les documents judiciaires, les montres et trackers Fitbit présentent le même défaut, à savoir une tendance à la surchauffe, entraînant ainsi des brûlures et des risques d'incendie. La nouvelle action en justice pointe également du doigt le fait que Fitbit a souvent mis en cause l'hygiène des utilisateurs lors de la remontée des incidents pour sa propre défense, à tort.