Pixel Watch, la première montre connectée de Google a de quoi vous séduire !

Déclinée en argent et noir, cette montre se compose d’un écran AMLOED de 1,6 pouce, d’un boîtier de 41 mm Gorilla Glass 5 et d’un processeur Samsung Exynos 9110 avec 32 Go de stockage et 2 Go RAM. Elle tourne sous Google Wear OS 3.5 et embarque le Wi-Fi (802.11 b/g/n), le Bluetooth 5 et la 4G LTE en option.

Du côté de l'autonomie, Google mise sur une batterie de 294 mAh et d’un chargeur USB-C de 5 W. Selon les dires du géant américain, il serait possible de regagner plus de 50 % de batterie en seulement 30 minutes.

Vous n'êtes pas sans savoir que Google a racheté Fitbit en 2021. Quoi de mieux que de profiter de son expertise pour le suivi de la fréquence cardiaque, mesure de la saturation d'oxygène dans le sang ou le suivi de votre sommeil. En outre, l'application Fitbit sera intégrée nativement à votre montre et vous proposera le suivi de plus de 40 sports.