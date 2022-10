La Google Pixel Watch est non seulement fragile... mais en plus elle n'est pas très réparable ; iFixit l'a démontée

La conception de la montre connectée nous avait quelque peu inquiétés. En effet, la Google Pixel Watch ne semblait pas la montre connectée la plus solide du moment : un journaliste de The Verge avait partagé une photo de son appareil à l'écran fissuré, et ce, seulement quelques jours après réception.

C'est aujourd'hui au tour d'iFixit de recevoir son exemplaire et comme après chaque sortie de produit, la Pixel Watch est passée entre les mains expertes des équipes du site spécialisé et a été démontée méthodiquement pour en dévoiler les entrailles, ainsi que les petits secrets de fabrication.