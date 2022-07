Qualcomm officialise ses nouveaux SoC pour wearables, les Snapdragon W5 et W5+ Gen 1

Cette plateforme pour wearables utilise comme précédemment deux unités de traitement :

Le processeur principal gravé en 4 nm avec quatre cœurs ARM Cortex A53 ;

une unité secondaire gravée en 22 nm munie d’un cœur M55 à basse consommation, compatible Bluetooth 5.3.

Le principe est le même que sur les Wear 4100/4100+ si ce n’est que l’accent est mis - encore plus qu’avant - sur la basse consommation. Plusieurs « îlots » sont conçus pour gérer audio, Wi-Fi et GPS avec un minimum d’impact sur la batterie. Les SoC sont aussi en mesure de passer dans des états d’hibernation et de veille profonde, toujours en vue d’optimiser la durée d’utilisation entre chaque recharge. Le mode Always On semble avoir bénéficié de même d’un certain travail, probablement afin de concurrencer celui de l’Apple Watch Series 7.

Dans l’idée, le processeur principal n’est utilisé que pour les tâches les plus gourmandes, comme le visionnage de vidéos, le passage d’appels mains-libres ou l’utilisation de l’assistant vocal. Pour le reste, c’est le co-processeur M55 qui prend le relais afin de décharger le SoC principal. Si on en croit Qualcomm, rien que la consommation pour les notifications en arrière-plan passe de 6 mA sur le Wear 4100+ à 2,6 mA sur le W5+ Gen 1.