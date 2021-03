Une smartwatch Motorola sous Wear OS et Snapdragon 4100 fuite en images

Sur la bague de la montre, on voit l'inscription « Snapdragon 4100 », comme l'actuelle Moto 360 vient avec la mention « Snapdragon 3100 ». On remarque également que l'appareil disposera d'un GPS et de la fonctionnalité NFC pour le paiement sans contact.

Une indication de résistance à l'eau ATM est également précisée, mais celle-ci n'est que très peu visible. On peut y voir soit un « 3 », soit un « 5 ».

Les rainures de la couronne semblent différentes sur ce modèle, alors que le capteur de fréquence cardiaque ne paraît pas évoluer. Il est aussi possible que ce modèle soit compatible avec la recharge sans-fil.