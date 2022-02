Snapdragon Wear 5100 : grâce à de nouvelles fuites, on en sait plus sur le SoC qui équipera les prochaines montres connectées

Les deux puces Snapdragon Wear 5100 et 5100+ posséderaient toujours quatre cœurs ARM Cortex-A53. Le CPU serait cadencé à 1,7 GHz contre 2 GHz pour le Wear 4100 Plus. En revanche, les puces hériteraient d’un GPU Adreno 702 cadencé à 700 MHz à la place de l’Adreno 504. D’autre part, ces SoC prendraient en charge jusqu’à 4 Go de RAM LPDDR4X, là où les Wear 4100 se limitent à la LPDDR3, ainsi que la mémoire eMMC 5.1 et non plus seulement eMMC 4.5.