La smartwatch Fossil 6 en fuite, elle sera équipée de WearOs et d'un SoC Snapdragon Wear 4100+

Wear OS connaît depuis son lancement plusieurs problèmes liés à l'autonomie des montres qui l'utilisent. Fossil avait déjà tenté de corriger ces problèmes en offrant différents modes d'économie de batterie sur sa Gen 5. Des solutions qui avaient été bien accueillies et que nous devrions normalement retrouver sur la Gen 6. De plus, des optimisations par Google et Samsung de la nouvelle mouture de Wear OS sont à attendre et devraient rendre la batterie de la Gen 6 encore plus résiliente.