Fossil dévoile de nouvelles montres connectées Gen 5E tournant sous WearOS

Pour ce prix, Fossil ajoute à sa 5e génération trois nouvelles montres aux boîtiers de 44 mm ainsi que quatre appareils au format 42 mm. Les cadres se font légèrement plus fins, ce qui permet de conserver le même écran OLED d'1,19 pouce que sur l'ancienne génération.

Fossil n'a pas non plus modifié son processeur. Le prix en baisse signifie que l'on ne profitera pas du nouveau Qualcomm Snapdragon Wear 4100, et que l'on retrouve l'ancien Wear 3100. Par ailleurs, certaines fonctionnalités ont été revues à la baisse. Ces montres ne disposent plus de l'altimètre, ni de la boussole, ni du GPS autonome. Il faudra se connecter au smartphone pour déterminer sa position. Le stockage, lui, est passé de 8 Go à 4 Go.