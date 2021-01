Officialisée, la Fossil Gen 5 4G est un peu décevante

Mais les bonnes nouvelles s'arrêtent là puisqu'il s'agit de la seule nouveauté majeure apportée par cette montre connectée, qui est autrement le même appareil que la Fossil Gen 5 originale, un très bon produit, mais qui commence à dater. On aurait notamment aimer voir le Snapdragon Wear 3100 être substitué par la plus récente et véloce puce Snapdragon Wear 4100, mais il n'en est rien.

Pour le reste, on retrouve donc 1 Go de RAM, 8 Go de stockage, une batterie de 310 mAh, le GPS et le NFC. Il faut tout de même noter le boîtier qui passe de 44 à 45 mm, toujours avec un écran AMOLED de 1,28 pouce.

La Fossil Gen 5 4G n'est annoncée qu'aux États-Unis pour le moment, au prix de 349 dollars.