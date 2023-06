Plus petit mais avec un meilleur écran ? On a des nouvelles du futur Pixel 8 de Google

En début de semaine dernière, les Pixel 8 et Pixel 8 Pro nous dévoilaient en avance ce qu'ils auront dans le ventre en matière d'appareil photo. Comme à son habitude, la firme de Mountain View a bien l'intention de mettre le paquet sur ce segment pour ses prochains flagships, et plus particulièrement pour son modèle haut de gamme. Le Pixel 8 Pro devrait en effet vous permettre de capturer de plus belles photos en basse luminosité, ou encore de profiter de meilleures mises au point automatiques.