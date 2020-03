Qualcomm mettra à jour les pilotes de ses GPUs pour smartphones tous les trimestres

Lire aussi :

Qualcomm a ajouté d'autres appareils, précisant que les mises à jour, dont la première doit arriver bientôt, auraient lieu tous les trimestres. La société a également présenté un nouvel outil d'optimisation des performances destiné à ses appareils Android.Qualcomm a récemment évoqué les mises à jour de ses pilotes graphiques pour smartphones dans un communiqué . Mais la confirmation de mises à jour trimestrielles pour les SoC Snapdragon vient du site Android Authority. Selon lui , l'enseigne a déclaré dans un e-mail que «».Le site ajoute que les mises à jour ne chercheront pas à contourner les OEM (), au contraire. Qualcomm n'enverra pas les mises à jour directement sur les appareils, mais à leurs fabricants, qui se chargeront ensuite de les rendre disponibles via le Google Play Store (ou lesen Chine). Une politique qui dépend donc de la bonne volonté de ces OEM. Car si Qualcomm assure une publication trimestrielle de ses mises à jour, les fabricants devront s'aligner sur ce rythme pour que les utilisateurs puissent en disposer.Les premiers SoC à profiter de ces mises à jour trimestrielles doivent être les Snapdragon 865 et 765/765G , ainsi que les 855 de la génération précédente. Les premiers smartphones à recevoir les mises à jour seront le Samsung Galaxy S10 , le Samsung Galaxy Note 10 et la série Pixel 4 de Google Parallèlement, Qualcomm a également annoncé le lancement d'un logiciel d'optimisation. Baptisé Android GPU Inspector, il a été réalisé en partenariat avec Google. D'après le communiqué, il aurait permis au géant américain et à un studio de jeux vidéo resté anonyme d'améliorer de 40 % les performances de la puce graphique sur un jeu. La version bêta du logiciel doit être envoyée à divers studios afin qu'ils en donnent un retour à Qualcomm et, éventuellement, qu'ils optimisent leurs créations en fonction des données qu'il fournit.