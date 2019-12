Avec Snapdragon Elite Gaming, vous pourrez mettre à jour les pilotes graphiques de votre smartphone

© XDA Developers

Mettre à jour ses pilotes graphiques sur smartphone, une avancée prometteuse

De nombreuses nouveautés pour le gaming sur smartphone

Ce n'est plus un secret pour personne, Qualcomm (comme la plupart de ses rivaux) cherche à faire progresser pour de bon l'idée même de gaming sur smartphone. Ces dernières années, cela passait par des iGPUs à chaque fois un peu plus performants sur les nouveaux Snapdragon ; mais cette fois Qualcomm va un peu plus loin. Le groupe cherche en effet à soigner la dimension logiciel de ses produits... Notamment au travers des derniers perfectionnements de son programme Snapdragon Elite Gaming, disponible depuis près d'un an.Durant son Tech Summit 2019, tenu cette semaine à Hawaï, Qualcomm a détaillé les caractéristiques propres à son nouveau Snapdragon 865. Le SoC accueille une partie GPU Adreno 650 qui profitera de ce que le groupe décrit comme des fonctionnalités dignes du monde desktop («»). Une expression qu'il ne faut visiblement pas prendre à la légère.Qualcomm indique en effet qu'il sera possible de mettre à jour les pilotes graphique de son nouvel iGPU indépendamment des mises à jour système. Ces nouveaux drivers seront par ailleurs distribués directement depuis le Play Store, à la manière des mises à jour d'applications. Mieux, Qualcomm promet que ces updates seront proposées sur le long terme. Il sera donc possible de tenir à jour les pilotes graphiques de l'iGPU, même plusieurs années après le lancement du smartphone qui l'accueillera.Ces drivers, délivrés de manière indépendante, permettront par exemple d'optimiser certains jeux au moment de leur arrivée sur le marché, à la manière de ce que propose NVIDIA avec son utilitaire GeForce Experience. Une bonne chose sur le papier, puisque le suivi logiciel serait supérieur à ce que l'on connait actuellement sur mobile.Au delà de cette fonctionnalité, Qualcomm a annoncé son «», une autre fonction censée permettre des méthodes de rendu plus proches de celles utilisées sur PC de bureau. Selon Qualcomm, cela devrait améliorer le, le, ou encore contribuer à perfectionner les effets de lumière dynamiques (et les ombres associées).Le Snapdragon 865, de son côté, sera le premier SoC à prendre en charge l'affichage 144 Hz sur smartphone, tout en supportant le HDR 10 bit.