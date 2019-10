AMD développerait des GPU mobiles RX 5500M et RX 5300M basés sur Navi

Les spécificités de la RX 5500M en fuite

Deux puces passées sous 3D Mark

© WCCFTech

Source : Neowin via WCCFTech

La chose a tout du secret de polichinelle, AMD travaille à décliner son architecture GPU Navi (RDNA) et la gravure en 7 nm à son offre entrée de gamme. Si la marque travaille selon toute vraisemblance au lancement de nouvelles cartes graphiques abordables, pour concurrencer l'offre copieuse de NVIDIA sur ce terrain, on apprend que des puces GPU mobiles seraient aussi au programme. WCCFTech révèle ainsi que deux nouvelles puces pour laptop seraient dans les tuyaux : les Radeon RX 5500M et RX 5300M.D'après le site spécialisé, cité par Neowin, une partie des spécificités de la RX 5500M est déjà en fuite. Nous aurions notamment droit à 1 408 stream processeurs RDNA, à une fréquence maximale de 1 645 MHz, et à de la mémoire GDDR6 14 Gbps. Naturellement l'ensemble reposerait sur le procédé de gravure en 7 nm FinFET de TSMC Notons toutefois qu'aucune information concernant l'interface mémoire n'est pour l'heure connue. Même idée pour la bande-passante mémoire ou la quantité de GDDR6 disponible.Les Radeon RX 5500M et RX 5300M semblent par ailleurs avoir fait un tour sous 3D Mark, ce qui nous donne une idée de leurs performances face aux puces entrée et milieu de gamme de NVIDIA. En l'état, la RX 5300M s'affiche plus puissante qu'une GTX 1650, tandis que la RX 5500M arriverait devant la GTX 1660 Ti Max Q, mais à quelques encablures derrière la variante « pleine taille » de la carte des verts.Ces résultats, qu'il convient pour l'instant de prendre avec des pincettes, se révèlent plutôt intrigants. S'ils se vérifient, AMD pourrait enfin tenir son ticket de retour sur le marché des laptops gaming. Un secteur sur lequel les rouges sont à la peine depuis des années, laissant NVIDIA en position de quasi monopole.