Fortune nomme Lisa Su, P.-D.G. d'AMD, femme la plus puissante du "monde des affaires"

Un « retour aux fondamentaux » comme stratégie pour AMD



L'architecture Zen a replacé AMD en tant que sérieux challenger d'Intel



Lisa Su n'est pas la PDG la plus connue par le grand public mais le magazinevient de l'ajouter dans sa liste des femmes d'affaires les plus puissantes du monde.Entrée chez AMD en 2012 en tant que vice-présidente après plusieurs années passées chez Texas Instruments, IBM et Freescale, elle convainc les constructeurs de consoles de jeu, Microsoft et Sony, de miser sur des puces AMD pour leurs futures consoles de salon Xbox One et PS4 qui sortent l'année suivante.En octobre 2014 Lisa Su devient présidente du groupe avec une stratégie bien réfléchie pour relancer les ventes du constructeur. Elle s'emploie à rationaliser la gamme de produits et à supprimer des références aux performances moyennes, tout en investissant dans le développement de nouvelles technologies.C'est le début du développement de l'architecture Zen, qui sera dévoilée officiellement en 2017, avec les processeurs Ryzen pour le grand public et les processeurs Epyc, réservés aux serveurs informatiques.Les performances de ces puces, souvent équivalentes à celles proposées par le concurrent Intel, ont été saluées par l'ensemble du public. Les ventes ont elles décollées grâce à une politique tarifaire agressive. Concernant les consoles de jeu, Microsoft et Sony utiliseront une nouvelle fois des processeurs AMD dans leurs prochaines machines, prévues en 2020.Depuis l'arrivée de Lisa Su à la tête d'AMD, le constructeur a vu sa valorisation s'envoler de 60% entre 2018 et 2019. Le cours de l'action a également bondi de 66% sur la même période.