Galaxy S10, S10+ et S10e : une mise à jour day-one pour la photo et le capteur d'empreinte

Un patch day one pour le Samsung Galaxy S10

Source : AndroidPolice

À l'instar de tout bon jeu vidéo AAA qui se respecte, les nouveaux smartphones Galaxy S10 de Samsung vont eux aussi avoir droit à, permettant d'améliorer notamment le fonctionnement du capteur d'empreintes digitales et de la section photo.C'est en effet ce que confirment les opérateurs Verizon et T-Mobile, qui listent dans leurs sectionsrespectives, les nouveautés apportées par cette mise à jour firmware.Ainsi, les smartphones livrés avec la version G975USQU1ASAT seront invités à migrer vers la version G975USQU1ASBA.. La liste des améliorations fait également état de diverses mises à jour de sécurité, sans toutefois détailler ces dernières.Rappelons que. Selon un récent test mené par DxOMark, le Galaxy S10 de Samsung se hisse sur la première place du classement en ce qui concerne sa section photo principale, mais aussi sa caméra frontale.Samsung Galaxy S10, S10+ et S10e, sont vendus respectivement 909€, 1009€ et 759€ dans leur version pourvue de 6 Go de RAM et 128 Go de stockage interne.