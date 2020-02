Qualcomm lancerait un Snapdragon 865 Plus dans quelques mois

Un GPU plus performant ?

Source : Android Authority

Le leaker Digital Chat Station laisse savoir sur Weibo que Qualcomm prévoit de lancer un SoC Snapdragon 865 Plus lors du troisième trimestre 2020. Une version améliorée du Snapdragon 865 présenté en décembre dernier et qui équipe les flagships de ce premier semestre 2020, Samsung Galaxy S20 (sauf en Europe) et Xiaomi Mi 10 en tête.Il s'agira une nouvelle fois d'une puce gravée en 7 nm, le 5 nm étant attendu pour cette fin d'année ou début d'année prochaine. Le Snapdragon 865 supportant déjà l'enregistrement vidéo en 8K, la prise de photos en 200 Mp, la 5G et le Wi-Fi 6, on peut se demander ce que pourrait bien apporter le Snapdragon 865 Plus. Certainement aucune révolution, mais un simple gain de performances pour donner un argument de vente supplémentaire aux mobiles sortant au second semestre 2020.En 2019, Qualcomm avait déjà lancé une version Plus de son Snapdragon 855 . La principale amélioration résidait alors dans une hausse des performances du GPU. Cela pourrait aussi être le cas avec le Snapdragon 865 Plus, qui équiperait notamment les mobilesorientés gaming. Cela pourrait être intéressant couplé aux écrans 90 et 120 Hz qui commencent à envahir le marché.