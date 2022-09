Windows 11 : sur les PC portables pliables, Microsoft reste à la traine

Suite à l'annonce d'Asus et Lenovo il y a quelques semaines pour leurs nouveaux PC pliables, la question de la compatibilité avec Windows 11 est on ne plus brûlante. Quelques personnes ont d'ores et déjà pu tester ces produits, notamment le ASUS Zenbook Fold 17, et les premiers retours ne sont pas concluants. Souffrant visiblement de problèmes de lenteurs et d'adaptation au changement de position du PC, Windows 11 n'est pour l'instant pas opérationnel à 100% sur ces ordinateurs. Les vidéos de test du PC Asus sorties ce mois-ci montrent plus particulièrement des soucis en mode livre avec des fenêtres qui ne se positionnent pas bien en plein écran ou la mauvaise adaptation du clavier sur l'écran du bas en mode PC portable.

Vous devez vous poser la question : pourquoi le dernier système d'exploitation de Microsoft sorti il y a moins d'un an n'est pas capable de s'adapter à ces PC du futur ? La réponse est simple et la firme de Redmond ne s'en cache pas : Windows 11 n'a pas été pensé pour le double écran tactile (malgré des améliorations pour les PC hybrides et leur simple écran tactile). Ce sont donc les constructeurs qui ont du s'acclimater à cette difficulté en intégrant leurs propres outils au système pour améliorer la compatibilité générale. Mais le problème est donc là : la superposition d'un outil tiers à un système comme Windows 11 a de grandes chances de ralentir l'expérience finale pour l'utilisateur, comme cela est visiblement le cas pour les trois PC pliables dont nous parlons ici.

Gardons à l'esprit que ce sont les débuts des ordinateurs pliables et que, suite aux prochaines sorties, Microsoft déploiera peut-être des mises à jour sur Windows 11 pour améliorer sa compatibilité.