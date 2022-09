Thinkpad X1 Fold : le pliant de Lenovo grandit et s'affine

Pour cette nouvelle itération, Lenovo a changé de braquet. Pour plus de confort, l'ordinateur tout juste présenté dispose d'une diagonale de 16,3 pouces. Il est donc légèrement plus petit que le modèle pliant présenté par ASUS, de 17,3 pouces. Cette nouvelle diagonale sera également plus appréciable en format portable en atteignant les 12 pouces. Si la marque n'a pas précisé la résolution de l'écran plié, celle du moniteur déplié est de 2 024 x 2 560 px, avec un ratio de 4:3 et toujours la technologie OLED.