Lenovo pourrait s'inviter sur le marché des cartes mères avec Legion

© Weibo via Guru3D

Des spécifications minimales, mais suffisantes pour des projets en OEM

Source : TechPowerUp

Une carte mère Lenovo bientôt dans votre tour ? C'est possible, mais pas pour tout de suite. D'après des rumeurs en provenance de Weibo, le constructeur chinois serait sur le point d'entrer en concurrence avec ASUS ASRock ou encore Gigabyte en s'installant sur le marché de la carte mère à l'aide de sa gamme Legion, orientée Gaming. Mais attention, Lenovo ne s'adresserait dans un premier temps qu'aux OEMs.Comprenez qu'il pourrait se passer quelques années avant que vous puissiez trouver pour une carte mère Lenovo Legion vendue au détail chez les revendeurs spécialisés. Pour l'heure la firme miserait en effet uniquement sur des modèles aux formats non-standards, pensés, semble-t-il, pour des machines de bureau assemblées en usine par des partenaires industriels.Deux photos ont actuellement fuité en Chine, elles correspondent à des modèles équipés de chipset Intel 300 et 400, pour l'actuelle génération de processeurs de bureau Intel Coffee Lake et la gamme Comet Lake-S , attendue pour sa part dans les prochaines semaines. Aucun modèle permettant d'accueillir des puces AMD n'a pour l'heure émergé sur la toile.Côté spécifications, ces premières cartes mères Lenovo Legion assurent avant tout le service minimal avec un connecteur 8+2 pour l'alimentation, des dissipateurs VRM, deux slots M.2, quatre emplacements pour barrettes de RAM DIMM, une puce Wi-Fi et des condensateurs audio.Pour le reste, il faut se contenter d'un seul slot 16x PCIe et de connectiques I/O minimalistes. Si ces deux cartes mères ne sont vraisemblablement pas conçues pour les particuliers, il est intéressant de constater que Lenovo pourrait s'intéresser à ce marché pour y apporter du sang neuf.