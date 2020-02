ASRock : des revenus en forte hausse appuyés sur le succès des processeurs AMD

© ASRock

ASRock vend plus de cartes mères AMD qu'Intel

Lire aussi :

Intel patche la faille Zombieload... pour la 3e fois



Le marché des cartes graphiques désormais plus attractif pour ASRock

Lire aussi :

Corsair dévoile ses nouveaux PC de bureau, tous sous AMD



Les bonnes ventes et l'intérêt solide suscité par les derniers processeurs AMD ne profitent pas uniquement à la firme de Lisa Su . Preuve s'il en fallait, le Taïwanais ASRock, l'un des plus gros acteurs mondiaux sur le marché de la carte mère, profite de l'engouement pour signer une année 2019 record, portée par une croissance de 31,6 % vis-à-vis de 2018 et un revenu estimé à un peu plus de 443 millions de dollars.Ce succès est dû, selon des sources du média économique DigiTimes, à des expéditions de cartes mères sous chipset AMD plus importantes que celles enregistrées pour les produits Intel. Selon le média, ASRock devrait être porté par ces bonnes performances au cours de l'année 2020, avec même de nouvelles perspectives de croissance.Comme l'indique Tom's Hardware, le bilan d'ASRock pour son année fiscale 2019 doit effectivement beaucoup à l'arrivée cet été des nouveaux processeurs Ryzen d'AMD (mais aussi à celles des Radeon RX 5700 et 5700 XT ), qui ont contribué à dynamiser ses ventes. Sur les deux premiers trimestres 2019, le groupe enregistrait en effet une stagnation de ses expéditions de cartes mères et cartes graphiques, pour finalement réaliser le gros de son année au second semestre 2019.Le retour providentiel d'AMD dans les sondages aura permis à ASRock de voir ses revenus grimper de 35 % sur le dernier trimestre d'AMD pour un chiffre record de 127 millions de dollars sur ce seul trimestre. Du côté du revenu net, même constat, avec une augmentation de 110 % (soit plus que doublé) par rapport au Q4 de l'année précédente, avec 6,8 millions de dollars. Des résultats également soutenus par la vente (très profitable) de produits destinés au monde du serveur, note tout de même DigiTimes.Toujours selon le quotidien, ASRock peut enfin se féliciter d'avoir réussi à rendre profitables, à nouveau sur le Q4 2019, les ventes de ses propres cartes graphiques ( ASRock est partenaire d'AMD sur ce terrain). Une cerise sur le gâteau qui devrait contribuer aux bons résultats attendus pour la marque en 2020, d'autant que ses positions s'affirment en Europe et aux États-Unis et que AMD doit lancer de nouveaux GPUs dans les prochains mois.