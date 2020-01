Corsair dévoile ses nouveaux PC de bureau, tous sous AMD

Crédit image : Corsair

Deux références quasi-identiques...

Lire aussi :

Corsair dévoile son K95 RGB Platinium XT, un joli mécanique à destination des streamers



Crédit image : Corsair

... mais avec quelques différences

Source : Tomshardware

Corsair étoffe sa gamme de PC montés à destination des gamers. Des modèles bien équilibrés, mais onéreux.Le Vengeance 6 180 et le Vengeance 6 182 s'appuient tous deux sur un processeur et une carte graphique AMD. Il s'agit du Ryzen 7 3700X et de la Radeon RX 5700 XT. La colonne vertébrale est la même sur de nombreux aspects, puisque la RAM (de chez Corsair, bien sûr) de 16 Go équipe les deux ordinateurs.Pour s'occuper du refroidissement du processeur (et de ses 8 coeurs), un kit Corsair Hydro Series H100i RGB Platinum watercooling est directement embarqué. Enfin, ultime composant de chez Corsair, une alimentation RM650 80 Plus Gold. Un disque dur 2 To de 3,5 pouces vient épauler le disque SSD.La première des différences entre les deux modèles est que le Vengeance 6 180 est livré avec une carte mère AMD B450 et un SSD Corsair Force MP510 de 480 Go. À l'inverse, le 6 182 s'appuie sur une X570 et un SSD Corsair Force MP600 de 1 To. Ce dernier a donc l'avantage d'être en PCIe 4.0. Pour les cartes mères, Corsair n'a en revanche pas communiqué sur le fournisseur.Le boîtier Corsair 280X mesure 398 x 276 x 351 mm, 140 LED RGB sont configurables. Il faut débourser 1 999 $ pour s'offrir le Vengeance 6 180 (garanti de deux ans). Pour le 6 182, aucun tarif n'a été annoncé. Reste à savoir si ces ordinateurs seront disponibles en Europe et surtout en France.