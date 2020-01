CES 2020 : ASUS dévoile ses nouveaux portables ROG, mariant AMD Ryzen et Geforce RTX

Lire aussi :

Source : Neowin

Le rythme effréné des annonces du CES 2020 de Las Vegas continue. Au tour d'ASUS de nous présenter de nouveaux produits avec ses PC portables gaming ROG Zephyrus G14 et G15.À peine AMD a-t-il officialisé ses processeurs Ryzen 4000 pour laptops qu'ASUS dévoile des modèles d'ordinateurs embarquant ces nouveaux CPUs. Les ROG Zephyrus G14 et G15 seront disponibles en plusieurs configurations. Le G15 disposera forcément d'un Ryzen 7 4800HS, et le G14 pourra y prétendre également tout en gardant la possibilité de diminuer en gamme pour faire baisser le prix de l'appareil. Dans tous les cas, pas d'Intel, seules des options à base d'AMD sont proposées.Les deux modèles pourront être équipés de jusqu'à 32 Go de RAM DDR4 3200MHz et jusqu'à 1 To de SSD M.2 NVMe PCIe 3.0 pour le stockage. Niveau carte graphique, ASUS propose, au choix, la NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti 6 GB GDDR6 ou la RTX 2060 6 GB GDDR6, à choisir selon ses besoins de performances et son budget.Et les choix ne s'arrêtent pas aux entrailles de ces deux bêtes, puisque plusieurs options existent également pour la dalle. Le G15 se base bien entendu sur une diagonale de 15,5 pouces et bénéficie de la technologie IPS, la fonctionnalité Adaptive Sync et une définition FHD 1080p. Il est par ailleurs possible d'opter pour une fréquence de rafraîchissement de 240 Hz, qui commence à se démocratiser avec 3 ms de latence, ou de 144 Hz.Trois types d'écran sont disponibles sur le G14, tous de 14 pouces : deux dalles IPS présentant une qualité d'image Full HD avec Adaptive Sync, l'une de 60 Hz et l'autre de 120 Hz, et une troisième de 60 Hz avec une définition WQHD supérieure.Niveau connectique, le G15 dispose d'un port USB 3.2 Type-C, 3 USB 3.2 Type A, ainsi qu'une prise HDMI et jack 3,5 mm. Sur le G14, deux ports USB-C sont présents, pour deux prises USB Type-A ; HDMI et jack sont aussi au rendez-vous.Aucun prix n'a été communiqué pour l'instant, mais on devrait être mis au courant rapidement puisque les ASUS ROG Zephyrus G14 et G15 seront commercialisés dans le courant du premier trimestre 2020.