Cela dit, Jiushark n'a pas opté pour des ventilateurs trop imposants puisqu'il n'est ici question que de modèles de 92 mm de diamètre. Reste qu'ainsi équipé, le JF15K Diamond serait bien en mesure de battre son petit frère : on parle ici d'évacuer pas moins de 280 watts, soit donc 30 de plus que le JF13K Diamond. De quoi se passer de watercooling même pour des bêtes de course.

L'intérêt de se passer de technologie très complexe et de n'embarquer que des « petits » ventilateurs est de pouvoir garder un tarif relativement modeste et de limiter l'impact sur le poids d'un ventirad qui accuse déjà 1 350 grammes sur la balance. Pour le prix, il ne serait question que de 279 yuans ce qui reviendrait à plus ou moins 40 euros… mais il y a bien sûr un mais.