Intel patche la faille Zombieload... pour la 3e fois

Combler deux failles restées béantes au grand dam des chercheurs en sécurité

La stratégie « ponctuelle » d'Intel pointée du doigt

Source : Engadget

Avec Zombieload , Intel se confronte aux défaillances des fonctionnalités prédictives de ses processeurs. La faille, identifiée l'année dernière aux côtés de deux autres vulnérabilités (RIDL et Fallout), profitera «», promet Intel, d'un nouveau correctif : le troisième en un an. Ce dernier suit en effet deux autres patchs déployés en mai et novembre dernier.Intel indique dans son communiqué que cette nouvelle mise à jour de sécurité vise à combler deux MDS () supplémentaires. Des vulnérabilités non solutionnées par les précédents correctifs. Intel explique toutefois ne pas avoir connaissance de pirates les ayant déjà exploitées. La première des deux, L1DES, ne concerne par ailleurs pas les processeurs Intel récents et ne peut être utilisée à des fins malveillantes en passant par un navigateur web. De quoi limiter le champ d'action des utilisateurs les moins bien intentionnés.La politique d'Intel, qui consiste à patcher les faiblesses de ses processeurs au coup par coup, irrite toutefois les chercheurs en sécurité, pointe Engadget. «», estime notamment le groupe de chercheurs à l'origine de l'identification de ces failles sur les processeurs Intel.Dans un long document présentant les enjeux des failles découvertes, les chercheurs ont récemment ajouté plusieurs remarques. Certaines tirent à boulets rouges sur Intel et sa politique de correction « ponctuelle », au coup par coup, des vulnérabilités identifiées l'année dernière.», lit-on notamment.Intel, pour sa part, se défend de minimiser l'importance de ces failles et assure avoir d'ores et déjà réduit en grande partie les risques d'attaques. «», a notamment estimé un porte-parole du groupe contacté par Engadget.Rappelons qu'en dépit des nombreuses failles découvertes sur ses processeurs et de la concurrence croissante d'AMD (dont les puces ne sont quant à elles pas concernées par ces vulnérabilités), Intel signait un dernier trimestre 2019 record