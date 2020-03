Le smartphone gamer Lenovo Legion fuite en photos

© PriceBaba

Un design « gaming » tape à l'œil

© PriceBaba

Écran 144 Hz et batterie rechargeable à 55 W

© PriceBaba

© PriceBaba

Source : PriceBaba

Dernier en date ? Lenovo. Bien connu sur le marché du PC de jeu via sa gamme Legion, le constructeur s'apprêterait à sortir un smartphone issu de la même veine.À défaut d'être jolis, les smartphones gaming ont généralement à cœur de proposer des specs reluisantes à un tarif plutôt raisonnable par rapport aux acteurs historiques de la smartphonie.Le Lenovo Legion ne devrait pas faire exception. Avec son design surchargé, versant dans les pires poncifs esthétiques du « gaming », il devrait profiter du nec plus ultra de chez Qualcomm : le Snapdragon 865.Malheureusement pour le reste de la fiche technique, on en reste encore aux spéculations. Mais l'apparente transparence de la coque dorsale du Legion donne aux plus fins observateurs matière à lancer les paris.En compilant les rumeurs, confirmations officielles et projections sorties du chapeau, PriceBaba est parvenu à dresser un semblant de fiche technique pour le Lenovo Legion.Si l'on ignore encore ses dimensions précises, le Legion pourrait bien profiter d'un écran au taux de rafraîchissement de 144 Hz. De la RAM LPDDR5 est au menu, ainsi qu'une puce de stockage UFS 3.1.Le smartphone semble encore afficher trois capteurs photo distincts au dos, ainsi qu'un quatrième à l'avant, logé dans l'épaisse bordure se trouvant sur la partie haute. On remarque aussi que la tranche droite de l'appareil semble disposer de deux gâchettes, particulièrement utiles dans les FPS. Quant à savoir s'il s'agira de gâchettes tactiles comme sur le récent Red Magic 5G de Nubia, ou du Black Shark 3 Pro - l'un des plus féroces concurrents de Lenovo sur le secteur du smartphone gaming.Du reste, le Lenovo Legion devrait aussi profiter d'un système de refroidissement que la marque qualifie de « disruptif », ainsi que d'une grande batterie de 5 050 mAh, laquelle se rechargerait à 55 W. Beaucoup de conditionnel donc, que seule la patience pourra transformer en certitudes. Pour l'heure, aucune fenêtre de sortie, ou même de présentation n'a été dévoilée par Lenovo.