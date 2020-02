MediaTek étoffe sa gamme de puces pour smartphone gaming

Lire aussi :

Des puces gaming milieu de gamme

L'Inde en ligne de mire

MediaTek poursuit ses efforts sur le marché des SoC pour smartphone orientés gaming. Après le Helio G90 lancé il y a quelques mois , le fondeur revient sur le devant de la scène avec des puces plus abordables : les Helio G70 et G80.Les deux SoC proposent une finesse de gravure de 12 nm, confirmant qu'il s'agit moins d'une propositionque de produits de milieu de gamme. Ils embarquent huit cœurs : deux A75 cadencés à 2 GHz pour les tâches les plus lourdes, et six A55 à 1,8 GHz pour les fonctions moins complexes.Ce setup de CPU est associé à un GPU Mali-G52 à 950 MHz, en charge de la partie graphique. Les Helio G70 et G80 supportent jusqu'à 8 Go de RAM, ce qui semble le minimum de mémoire vive en 2020 pour un mobile estampillé gaming. Toutes les spécifications techniques n'ont pas encore été détaillées par MediaTek. Les différences entre les deux puces sont notamment encore inconnues.Les SoC sont optimisés avec le MediaTek HyperEngine, déjà présent sur les Helio G90 et G90T. Il s'agit d'une solution logicielle permettant de rendre l'expérience de jeu plus fluide, plus réactive, avec des connexions fiables et des graphismes réalistes. Pour la connectivité, le fondeur a développé une option intelligente avec gestion de la connexion au réseau Wi-Fi ou au réseau mobile. Le système est capable de basculer automatiquement de l'un à l'autre sans coupure quand le signal devient faible. L'Inde est devenu le second marché mondial sur le smartphone , ce qui attire forcément la convoitise chez les constructeurs et leurs fournisseurs. MediaTek indique d'ailleurs que les Helio G70 et G80 seront disponibles dans un premier temps en Inde, où la demande pour le jeu mobile à prix abordable est en plein boom. Pas sûr que les marchés au niveau de vie plus élevé, comme l'Europe, accueille des smartphones équipés de ces deux modèles de SoC.