MediaTek s'attaque au marché des SoC gaming avec le Helio G90

© MediaTek

Un SoC gravé en 12 nm

Lire aussi :

Le Asus ROG Phone 2 sera le premier smartphone équipé d'un Snapdragon 855 Plus



Via : Price Baba

Très largement dominé par Qualcomm et son, le marché des smartphones gaming devra bientôt compter avec le, lequel sera révélé en Chine le 30 juillet prochain.À la traîne en matière de finesse de gravure face à ses plus féroces concurrents (Qualcomm, HiSilicon, Samsung et Apple en tête), lene devrait pas contribuer à réduire l'écart qui s'est creusé.D'après les premières informations partagées par le Taïwanais, le Helio G90 devrait être gravé en, contre 7 nm pour le Snapdragon 855 et ses semblables (Kirin 980, Apple A12, Exynos 9820, etc). Il sera équipé d'un processeur huit cœurs et d'un «» ; sans plus de précisions.Pour l'heure, on ignore quels smartphones pourraient être équipés du nouveau SoC de MediaTek. Jusqu'à présent, LG, Acer et Lenovo comptent parmi les plus fidèles clients du fondeur taïwanais.