Nubia lance un smartphone gaming à écran 144 Hz

Un smartphone gaming ultra performant

Une tarification ultra agressive

Source : GSM Arena

Le Nubia Red Magic 5G dévoilé hier par le constructeur chinois est en effet le premier smartphone au monde à disposer d'un écran 144 Hz.Sans trop s'attarder sur cette surenchère technique alors que le marché découvre à peine les bienfaits du 90 Hz (OnePlus, Google, Xiaomi ) ou du 120 Hz ( Asus , Razer, Samsung ), il faut reconnaître au Red Magic 5G une fiche technique des plus costaudes.Ce smartphone de 6,65 pouces brille par sa dalle AMOLED affichant du FHD+ et couvant un capteur d'empreintes digitales. Il est animé par l'évident Snapdragon 865, ce qui — au cas où vous ne l'auriez pas deviné à son nom — en fait un smartphone compatible 5G.8 à 16 Go de LPDDR5 et entre 128 et 256 Go de ROM (UFS 3.0) complètent la partie technique dédiée à la performance. Tout ce beau monde comptera sur la batterie de 4 500 mAh pour assurer son endurance. Aussi, le Nubia Red Magic 5G est compatible avec la charge à 55 W. Ce qui, selon le constructeur, permet de charger pleinement le smartphone en 40 minutes.Doté d'une prise jack, le Red Magic 5G singe aussi le Asus ROG Phone II en intégrant deux gâchettes haptiques sur la tranche de l'appareil. Idéal pour retrouver un feeling « manette » sur ses jeux favoris.Pour conclure, la partie photo reposera sur un trio de capteurs à la réputation honorable. Un Sony IMX686 de 64 mégapixels, un ultra grand-angle de 8 mégapixels et un capteur macro de 2 mégapixels.Malgré l'extravagance de sa fréquence d'affichage pour un appareil fonctionnant sur batterie, le Nubia Red Magic 5G s'avance comme l'un des smartphones gaming les plus accessibles du marché.En faisant démarrer les enchères à 3 799 yuans, soit environ 484€, la filiale de ZTE se positionne à peine plus cher que le récemment annoncé Black Shark 3 . Il reste dans tous les cas plus accessible que le Black Shark 3 Pro, qui est lui annoncé à partir de 4 699 yuans, soit environ 650 €.Le smartphone sera lancé en Chine le 19 mars. Une sortie globale est également prévue au mois d'avril.