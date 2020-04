MSI aussi équipe ses derniers portables de Comet Lake H et des nouvelles GeForce

© MSI

Intel Core de 10e génération et NVIDIA RTX SUPER

© MSI

© MSI

Un écran Mini-LED sur le Creator 17 !

Source : The Verge

C'est la saison qui veut ça, les constructeurs de laptops gaming mettent à jour leurs gammes. C'est notamment le cas d'ASUS (dont nous avons pu découvrir le line-up ROG 2020 ), d'Acer ou encore de Razer, c'est aussi celui de MSI , qui lève aujourd'hui le voile sur ses GS66 Stealth, GE66 Raider et Creator 17. Les deux premiers appareils sont destinés aux joueurs, le dernier (comme son nom l'indique) aux créatifs. Tous trois avaient été aperçus au CES 2020 , en janvier.Les GS66 Stealth et GE66 Raider pourront notamment miser sur un i9-10980HK (8 cores/16 threads pour des fréquences comprises entre 2,4 et 5,3 GHz) dans leurs déclinaisons les plus haut de gamme, tandis que le Creator 17 sera animé par un Core i7-10875H (8 cores/16 threads cadencés entre 2,3 et 5,1 GHz), un peu moins performant. Les trois laptops pourront toutefois compter sur une RTX 2080 SUPER Max-Q (d'autres GPUs moins coûteux seront disponibles en option) et sur une grosse batterie de 99,9 Wh (le maximum autorisé par la FAA américaine est fixé à 100 Wh). Elle devrait permettre une meilleure autonomie que les modèles d'ancienne génération.Cette année encore, les GS66 Stealth et GE66 Raider ne se destinent pas au même public. Les premiers, plutôt sobres, visent avant tout les professionnels qui misent sur une machine capable de lancer des jeux ponctuellement... mais sans concession. La seconde s'oriente essentiellement vers les joueurs n'ayant pas peur de sortir une machine plus voyante. Preuve en est, ce nouveau modèle intègre une barre de LEDs RGB configurables en façade.MSI évoque des systèmes de dissipation fortement remaniés pour ces deux modèles, tout deux au format 15 pouces (des versions 17 pouces sont évoquées). Le GS66 profitera ainsi de trois ventilateurs avec des pales de 0,1 mm, tandis que le GE66 embarquera deux ventilateurs dotés de pales de 0,25 mm. Le constructeur évoque enfin un système audio repensé et des dalles 300 Hz.La principale nouveauté sur le Creator 17 (outre son duo CPU/GPU) est l'ajout par MSI d'une dalle Mini-LED qui va offrir un meilleur contraste et une luminosité nettement plus importante que les dalles LCD LED traditionnelles. L'écran de l'appareil devrait donc être particulièrement adapté aux besoins des professionnels de l'image, avec une définition 4K et une luminance pouvant atteindre les 1 000 nits.Côté prix et lancement, le GS66 Stealth sera commercialisé à partir de 1 800 euros et à compter de la mi-avril, tandis que le GE66, sera proposé à partir de 1 700 euros. Même date de lancement a priori pour le Creator 17 qui devrait se monnayer à partir de 2 000 euros.