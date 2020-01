CES 2020 - MSI annonce les GE66 Raider et GS66 Stealth avec un écran 300 Hz

Crédits : Clubic

Le GE66 Raider incarne le nouveau flagship du dragon

Crédits : MSI

L'édition limitée "Dragonshield" - Crédits : MSI

GS66 Stealth : le modèle phare de la gamme slim évolue

Le GS66 est très sobre, et ça nous plait beaucoup - Crédits : MSI

Nous étions présents à Las Vegas pour la conférence donnée par MSI la veille de l'ouverture du CES, et nous avons pu découvrir toutes les nouveautés de la marque bien connue des gamers.Charles Chiang, le CEO de la marque, a débuté la présentation par l'annonce du GE66 Raider, le nouveau flagship de la série GE. Conçu pour les joueurs les plus exigeants, ce laptop gamer embarquera tout ce que MSI fait de mieux.A commencer par un nouveau châssis entièrement en aluminium (bien plus léger que son prédécesseur), avec un rétroéclairage panoramique "Aurora" du plus bel effet. Celui-ci sera compatible avec Mystic Light, le logiciel de pilotage RGB de la marque.Le GE66 Raider pourra également embarquer (en option) le premier écran 15,6" pour PC portable avec un rafraîchissement de 300 Hz. Les adeptes de jeux compétitifs n'auront plus aucune excuse pour rater leurs frags !Enfin le GE66 Raider sera équipé d'une énorme batterie de 99,9 Wh (le maximum autorisé en avion) promettant une utilisation très confortable.MSI n'a pas encore précisé tous les composants embarqués (les GPU notamment), mais on sait déjà qu'il sera équipé de ce qu'il se fait de mieux coté CPU : jusqu'à la 10ème gen de Core i9-H d'intel : 8 cœurs, 16 threads et jusqu'à 5 GHz en fréquence. Le GE66 sera également disponible dans une édition limitée "Dragonshield", désignée par Colie Wertz connu pour sa travail sur Star Wars notamment.Le successeur de l'excellent GS65 que nous avions testé dans nos colonnes emprunte aussi quelques nouveautés au GE66 Raider, à commencer par son énorme batterie de 99,9 Wh.Le nouveau système de refroidissement intègre les pales de ventilateur les plus fines du monde (0,1 mm) pour un débit d'air supérieur et une capacité de refroidissement améliorée par rapport à la génération précédente.Le GS66 pourra également intégrer en option le nouvel écran 300 Hz proposé sur le GE66.Pour le moment nous n'avons pas d'informations sur les GPU qui seront proposés sur ce modèle (si ce n'est qu'il s'agira de RTX de NVIDIA), mais nous ne manquerons pas de mettre à jour cet article dès que MSI aura communiqué sur le sujet. Il en est de même pour les dates de disponibilité et les prix de ces deux laptops gamer séduisants.