MSI liste par erreur un futur portable gamer monstrueux : i9-10980HK, RTX 2080 Super, écran 300 Hz

Intel Core i9-10980HK et RTX 2080 SUPER au menu

Un prix outrancier, supérieur à 4 000 dollars ?

Les futurs processeurs Intel Comet Lake (toujours gravés en 14 nm) seront-ils capables d'égaler ou de surpasser le récent Ryzen 9 4900HS d'AMD ? La question est lancée et devrait trouver réponse dans les prochains mois avec le lancement d'une toute nouvelle génération de PC portables taillés pour les joueurs et les créatifs. Parmi eux, un certain GS66 Stealth 10SG, en fuite depuis peu et attendu sur le marché en mai prochain, sauf report.L'appareil, qui n'a pas encore été officialisé par MSI, reprendra peu ou prou les mensurations de son grand frère le GS65 Stealth (que nous avons testé sur Clubic l'année dernière ) et adoptera ainsi un châssis compact de 358,3 x 248 x 19,8 mm pour 2,1 kilo seulement sur la balance et un gabarit de 15,6 pouces.À l'intérieur de cette enveloppe, une RTX 2080 SUPER de NVIDIA basée sur le design MaxQ (pour 3 072 CUDA cores et 8 Go de GDDR6 à 14 Gbps) et un Core i9-10980HK. Le nouveau fleuron d'Intel, qui remplacera l'actuel Core i9-9880H, sera équipé de 8 cores et 16 threads pour des fréquences comprises entre 2,5 et 5,3 GHz... tout du moins selon les dernières rumeurs.Parallèlement, MSI mise sur une dalle Full HD 300 Hz (3 ms de temps de réponse) taillée pour l'e-sport. Des spécifications qu'ASUS propose sur certains modèles depuis quelques mois déjà.Côté RAM et stockage, et si la chose risque fort de varier d'une région à l'autre, le modèle aperçu à Hong-Kong profitait de 16 Go de DDR4 2 666 MHz et de 2 To de SSD PCIe M.2. L'appareil laisserait toutefois de l'espace libre pour ajouter deux barrettes de RAM (SODIMM) supplémentaires. De quoi porter l'ensemble à 64 Go de DDR4 au besoin. La présence d'un slot laissé vacant pour un autre SSD laisse par ailleurs entrevoir la possibilité d'une configuration en RAID 0.MSI miserait enfin sur une batterie quatre cellules de 99 Whr, sur deux haut-parleurs de 2 W, et sur un module AX1650 Wi-Fi 6. Le GS66 Stealth 10SG profiterait par ailleurs d'une connectique complète, axée sur une sortie HDMI 2.0 , un port Thunderbolt 3, un port USB 3.2 Type-C et sur deux entrées USB 3.2 Type-A.Dans cette version, l'appareil est affiché à 32 999 dollars hongkongais, soit près de 4 255 dollars américains. Une somme conséquente... mais qui pourrait être rabotée une fois l'appareil commercialisé en Occident. Espérons-le.