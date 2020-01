CES 2020 : MSI met du miniLED dans un portable dédié aux créatifs

Crédits : MSI

MSI adopte le miniLED avec son Creator 17

Un laptop taillé pour les créatifs

Néanmoins, c'est à MSI que revient l'honneur d'annoncer le premier PC portable équipé d'une dalle à rétroéclairage miniLED avec son Creator 17.Le fabricant taïwanais a profité de ce CES 2020 pour dévoiler quelques innovants produits, on pense notamment au GE66 Raider , un PC portable gamer qui pourra être doté, en option, d'un écran de 300 Hz.MSI ne s'est toutefois pas contenté de présenter des produits destinés aux joueurs ! Comme son nom l'indique, le Creator 17 miniLED s'adresse davantage aux créatifs, pour qui la technologie miniLED devrait apporter d'indéniables bénéfices grâce à sa très grande précision colorimétrique et son excellent contraste. Le miniLED s'annonce en effet comme un compromis prometteur aux panneaux OLED, pour la simple raison que la qualité d'affichage s'en rapproche beaucoup, sans l'inconvénient majeur d'être sujet au marquage de la dalle, autrement dit à la brûlure d'écran qui intervient lorsqu'une image fixe est affichée.C'est en tout cas l'argument avancé par MSI, qui annonce en outre que son écran 4K de 17,3 pouces couvre 100 % du gamut DCI-P3 et profite d'un taux de contraste de 100 000 : 1. Sur le stand de MSI, il n'y a en effet pas photo : le Creator 17 offre une qualité d'image somptueuse, mais il faut bien préciser qu'il était placé à côté de sa version FHD, qui affiche forcément moins de détails et de finesse.Enfin, MSI explique que le rétroéclairage miniLED de cet écran est composé de 240 zones avec, lui permettant ainsi d'atteindre une luminosité maximale de 1 000 nits et décrocher la certification HDR 1 000.Concernant la configuration en elle-même, le Creator 17 semble relativement costaud puisqu'il pourra embarquer, dans ses variantes les plus puissantes, un processeur Intel Core i9 de dixième génération. Du côté de la mémoire vive, le fabricant annonce suffisamment d'emplacements pour monter jusqu'à 64 Go, et sera pourvu de deux à trois slots M.2 pour le stockage.L'autonomie devrait quant à elle être comprise entre 6 et 8 heures, si c'est encore loin de ce que MSI a fait avec sa batterie de 99,9 Wh, cela reste tout de même dans la moyenne pour une utilisation confortable.Le Creator 17 miniLED sera disponible dans les prochains mois, son prix n'a pas encore été révélé.