CES 2020 : découvrez en vidéo les nouveautés gaming signées MSI

MSI présente ses nouveautés gaming au CES 2020

La marque taïwanaise l'avait annoncé : MSI a des nouveautés gaming à présenter à l'occasion de cette nouvelle édition du Consumer Electronics Show. Parmi celles-ci, ses nouveaux laptops MSI GE66 Raider et GS66 Stealth , qui peuvent embarquer la première dalle 300 Hz du marché.Sur le stand du constructeur taïwanais, nos reporters ont ainsi pu découvrir deux laptop gaming : le MSI GE66 Raider et le GS66 Stealth. Le premier, nouveau flagship de la marque, attire le regard avec son châssis aluminium et son rétroéclairage panoramique « Aurora » au niveau du repose-poignets.Le GE66 Raider pourra être équipé d'un écran 15,6 pouces 1080p, avec un taux de rafraîchissement de 300 Hz, d'un processeur Core i7 ou Core i9 de dixième génération, jusqu'à 64 Go de DDR4 et d'une GeForce RTX série 20 . Surtout, ce laptop embarquera une incroyable batterie de 99,9 Wh (le maximum autorisé en avion).Côté bureau, MSI a dévoilé le MEG Aegis Ti5, un PC Gaming au design original qui embarquera la dernière génération de processeur Intel et une RTX 2080 Ti... Mais c'est surtout sa molette avec écran OLED intégrée sur le châssis qui attire l'attention. Cette dernière permet de changer les réglages de l'ordinateur à la volée, et d'afficher des informations système.Enfin, MSI dévoile deux nouveaux moniteurs gaming au ratio 21:9. D'une part le MSI Optix MAG-341CQ, avec une dalle de 34 pouces, une résolution de 3 440 x 1 440 px et un taux de rafraîchissement de 144 Hz. Ensuite le MSI Optix MAG-381CQR, avec une dalle de 38 pouces à la résolution 3 840 x 1 600 px et un taux de rafraîchissement de 144 Hz. Ce dernier dispose également d'un mini-écran avec molette en façade pour contrôler les réglages RGB.