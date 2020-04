Les ventes de PC en baisse de 12,3% au premier trimestre, le pire depuis 2013

© Pixabay

Demande soudaine

Des retombées positives à long terme ?

Source : CNBC

IDC a également fourni ses estimations. Un peu plus optimiste, il évalue à 53,2 millions le nombre d'ordinateurs expédiés, soit une baisse de 9,8 % par rapport au premier trimestre de l'année 2019.Ce recul est d'autant plus marqué pour les industriels que, après des années de baisse et des crus 2018 et 2019 en dents de scie, le secteur avait enfin affiché trois trimestres de hausses consécutives, puisque les ventes de PC avait repris du poil de la bête en début d'année. Sans surprise, Mikako Kitagawa, Directrice de recherche chez Gartner, déclare que «». Elle ajoute que «».En effet, tandis que les mesures de confinement atteignaient d'autres régions du globe, la demande de PC a soudainement augmenté, mettant les fabricants en difficulté. Cette demande est d'abord venue des télétravailleurs et de l'enseignement à distance.Pour le moment, c'est encore l'Asie qui reste la plus touchée par cette baisse des expéditions. Mais à l'heure actuelle, on estime qu'environ un tiers de la population mondiale est soumis à des mesures de confinement en raison du coronavirus, ce qui risque d'entraîner des baisses similaires sur d'autres continents. Comme annoncé, le coronavirus a frappé de plein fouet le marché du PC au premier semestre 2019.Néanmoins, la Chine a entamé la levée le confinement, notamment dans la région de Wuhan où l'épidémie a débuté. Le pays a déjà observé une première reprise dans le domaine des smartphones , où Apple a vendu 2,5 millions d'iPhone au mois de mars, laissant espérer qu'il en sera de même dans celui des ordinateurs.IDC s'attend également à ce que sur les semaines et mois à venir, les entreprises continuent d'investir dans le matériel de télétravail , consolidant l'économie du secteur. Linn Huang, Vice-président de la recherche sur les appareils et les écrans chez IDC, a déclaré : «».En outre, tous les constructeurs ne sont pas concernés par cette baisse trimestrielle. Lenovo a réussi à maintenir ses parts de marché. Il en va de même pour HP malgré une chute de 12,1 % des expéditions. Dell est le seul fournisseur à avoir enregistré une hausse, à 2,2 %.