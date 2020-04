Coronavirus : les ventes d'écrans et de webcams explosent aux États-Unis

© Pixabay

Quand les smartphones ne suffisent plus

Les ventes d'ordinateurs ont elles aussi le vent en poupe

De plus en plus nombreux à se voir imposer le confinement, les Américains s'équipent. D'après les chiffres de NPD Group, les ventes d'ordinateurs et de périphériques ont explosé en mars aux États-Unis. Le cabinet enregistre ainsi une hausse de 179 % des ventes de webcams et de 138 % du côté des moniteurs sur les deux premières semaines de mars, tandis que les utilisateurs de PC portables cherchent visiblement à rendre leur expérience de télétravail un peu plus confortable, comme l'indique l'augmentation de 31 % des ventes de souris », explique le vice-président de NPD Group dans une note en date du 30 mars.Un constat sur lequel s'accordait récemment Linn Huang, Vice-président d'IDC, auprès de Yahoo Finance . «», a-t-il indiqué.Autre constat de NPD : des appareils jusqu'ici utilisés seulement au bureau et fournis par l'employeur sont aujourd'hui achetés en masse dans le cadre de nécessité personnelle. De quoi expliquer en partie le dynamisme des ventes d'ordinateurs portables et fixes (+ 40 % tous types confondus), de claviers (+ 64 %), de stations d'accueil (+ 118 %), de micro-casques (+ 134 %). Des chiffres en nette hausse par rapport à la même période en 2019.Reste que ces ventes florissantes ne devraient pas durer. Au-delà de l'aspect ponctuel de ces achats de « première nécessité » informatique, les stocks pourraient rapidement ne plus suivre. D'après Linn Huang, l'essentiel des stocks actuels sont des restes et des invendus de produits fabriqués pour la période des fêtes de fin d'année. La Chine ayant vu ses capacités de production sérieusement entamées par le coronavirus, mais aussi par le Nouvel An lunaire, pourrait fort être à la source d'un futur problème d'approvisionnement.