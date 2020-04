ASUS annonce un moniteur ROG Strix incurvé 165 Hz FreeSync Premium Pro

© ASUS

Une bonne fidélité colorimétrique en vue

Source : AnandTech

Le ROG Strix XG27WQ est un écran de 27 pouces courbé (1 500R) et équipé d'une dalle VA 16:9 de 2 560 par 1 440 pixels (108 ppp). Outre sa compatibilité avec le standard FreeSync Premium Pro, le moniteur propose jusqu'à 450 nits de luminance pour un contraste annoncé à 3000:1. Des spécifications qui permettent au produit d'afficher une certification DisplayHDR 400.Ici, ASUS mise aussi sur le VRR et une fréquence de rafraîchissement capable d'atteindre les 165 Hz. Les angles de vision sont quant à eux annoncés à un classique rapport 178°/178° vertical/horizontal, mais le constructeur peut aussi mettre en avant une colorimétrie fidèle avec une couverture à 125 % des spectres sRGB/BT.709. L'espace colorimétrique DCI-P3 est quant à lui couvert à hauteur de 92 %, ce qui est honorable.Côté connectique, on retrouve enfin un port DisplayPort 1.2, deux ports HDMI 2.0 et deux entrées USB 3.0 . Une sortie micro-casque est aussi de la partie.Asus n'a pas encore annoncé de date de lancement ou de prix pour ce ROG Strix XG27WQ, qui pourrait néanmoins arriver sur le marché avant l'été.