BenQ dévoile Zowie XL2746S, un moniteur 240 Hz doté d'un temps de réponse de 0,5 ms

© BenQ

Un temps de réponse à 0,5 milliseconde

© BenQ

© BenQ

© BenQ

Source : AnandTech

Avec un taux de rafraîchissement de 240 Hz et un temps de réponse à 0,5 milliseconde, l'appareil est clairement pensé pour les joueurs.Le Zowie XL2746S utilise une dalle de 27 pouces offrant une luminosité allant jusqu'à 320 cd/m², un taux de contraste de 1000:1 et un temps de réponse GtG annoncé de 0,5 milliseconde. Il prend en charge les technologies Adaptative-Sync de VESA et FreeSync d'AMD . Il utilise également - mais sans coexister avec les deux précédentes - la technologie DyAc+ destinée à limiter le flou dans les moments les plus chargés en action.La gamme des Zowie comprend également des panneaux latéraux, et ce nouveau modèle ne fait pas exception. Les panneaux sont pensés pour éviter les sources de distraction, limiter les reflets et même protéger des regards indiscrets lors des tournois.Le XL2746S dispose enfin d'un pied réglable en hauteur et inclinable. Côté connectique, il dispose de deux ports HDMI (1.4 et 2.0), d'un DisplayPort 1.2, de deux ports USB 3.0 et d'un port DVI-D DL. Il s'accompagne également d'un pavé de commande qui permet d'activer rapidement un profil de paramètres.L'ensemble des caractéristiques est consultable sur le site de BenQ , où le moniteur est affiché à 629 euros.