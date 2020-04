COVID-19 : la conception de respirateurs, ce sera aussi avec Raspberry Pi

De 192 000 à 250 000 cartes

Elle a ainsi annoncé avoir accéléré la production de ses cartes Pi Zero , pour alimenter ces appareils médicaux.La carte, qui est la moins puissante à être proposée par Raspberry Pi (un processeur de 1,0 GHz et 512 Mo de RAM) est malgré tout suffisante pour alimenter les respirateurs dont le secteur médical manque dans sa lutte contre le nouveau coronavirus . Ses caractéristiques modestes permettent une production plus rapide, et la rendent particulièrement adaptée pour assister le secteur dans un délai relativement court.Eben Upton, P.-D.G. et fondateur de Raspberry Pi a précisé que les cartes Pi Zero étaient parfaites car produites «» et non «», ajoutant que, par conséquent, «».Pourtant, malgré ces stocks et cette rapidité de production, Raspberry Pi fait déjà face à une pénurie. En augmentant sa production, la fondation espère répondre à la demande toujours plus importante des fabricants de respirateurs.192 000 cartes Pi Zero et Pi Zero W ont été produites au cours du premier trimestre, rapporte. Mais la fondation entend désormais porter ce chiffre à 250 000, afin de répondre à la demande grandissante.