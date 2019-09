ASUS lance la commercialisation de sa carte-mère ROG Strix X570-I dédiée au gaming

Une puissance dédiée aux joueurs les plus pointus

Lire aussi :

ASUS active progressivement le PCIe Gen 4.0 sur les cartes mère au chipset AMD série 400



Source : TechPower

Avec son prix autour des 220 dollars,promet uneperformante dotée d'une grosse fiche technique.C'est autour du plus récent chipset AMD des processeurs Ryzen de troisième génération que s'articule cette carte-mère ROG Strix X570-I. On trouvechargée d'alimenter le processeur. Le réseau filaire est géré par un Intel i211-AT tandis que le Bluetooth se repose sur un Intel Cyclone Peak AX200. Le côté audio est quant à lui pris en charge par le codec Realtek ALC1200A avec deux OPAMP.La carte-mère ROG Strix X570-I affiche égalementpour la mémoire vive, deux slots M.2-2280, un slot PCI-Express 4.0x16 et quatre slots SATA 6 Gbps.Un système de refroidissement est évidemment présent pour le chipset, le VRM ou encore les emplacement M.2 2280. La carte-mère possède également deux ventilateurs de 30 mm et des radiateurs. Cette dernière a, pour finir, un PCB à huit couches et une plaque arrière.Comme expliqué précédemment, cette carte-mère ROG Strix X570-I proposée par Asus se destine aux. Le prix sera autour des 220 dollars.