Sur le plan des finitions et de l’assemblage du châssis, rien à redire non plus. ASUS nous délivre ici un vrai travail d’orfèvre : on sent dès le déballage qu’on a affaire à un appareil premium. La solidité de l’ensemble n’est d’ailleurs pas à pointer du doigt non plus, en dépit d’un cadre d’écran peut-être un chouia trop sensible à la torsion… et encore, on chipote.

Côté connectiques et clavier, le bilan est également positif dans l’ensemble. En dépit du format 16 pouces, ASUS choisit de centrer son clavier entre deux bandes dans lesquelles sont logés des haut-parleurs. Cette approche contribue à la qualité de son de ces derniers, mais nous confronte à un clavier un tout petit peu trop étriqué. Il faudra s’y habituer. Cela dit, on y trouve d’excellentes touches à ciseau, offrant une profondeur de course appréciable et un retour à la fois souple et silencieux. Ce clavier est donc très convaincant une fois qu’on a pris ses marques.

Dans l’ensemble, le trackpad est également de grande qualité. Ce dernier occupe généreusement l’espace disponible pour afficher une surface de glisse XXL. Précis et silencieux, ce pavé tactile ne souffre que de clics appuyés un peu durs. Opter pour un trackpad haptique aurait été, selon nous, une meilleure idée.