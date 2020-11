PRO X Superlight : la souris iconique de Logitech revient plus légère que jamais

Mais ce modèle signé Logitech G diffère de ces dernières sur deux points cruciaux : il ne s’encombre pas d’un câble et ne réduit pas son poids à l’aide d’une structure alvéolée ou en « nid d’abeille ». Un design retravaillé donc, pour une souris qui porte bien des promesses et qui a même déjà gagné des trophées !



Dans son communiqué de presse, Logitech annonce en effet que la Pro X Superlight « a été testée sur le terrain et a joué un rôle clé pour aider ASTRALIS à remporter la finale de la PRO League saison 12, et G2 Esports à remporter le Championnat d’Europe de League Of Legends 2020 ».