Razer lance sa souris gaming Naga pour gauchers

Razer affirme également avoir conçu cette souris pour le jeu vidéo, et plus spécifiquement pour les MMO. L'accessoire compte 20 touches programmables, dont un pavé de 12 boutons présent sur son flanc. La configuration des touches et des macros se fera dans Razer Synapse 3, le logiciel pouvant comprendre jusqu'à 5 profils. Les mouvements reposent sur un capteur optique baptisé Focus+, la marque promettant grâce à lui une précision de 99,6 %.