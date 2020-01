Razer dévoile deux nouvelles versions de ses souris gamer DeathAdder et Basilisk

DeathAdder V2 ©Razer

Lire aussi :

Souris gamer : le comparatif des meilleurs modèles en 2020

La DeathAdder V2, reine du gaming

La Razer Basilisk V2 dans son sillage

Au fil des années, beaucoup de déclinaisons sont apparues pour ces périphériques. À titre d'exemple on peut citer, pour la DeathAdder, les modèles Elite et Chroma , et pour la Basilisk, les Ultimate et X Hyperspeed . Il s'agit là des souris les plus vendues de la marque 10 millions d'exemplaires vendus dans le monde pour la DeathAdder). Ces nouveaux modèles V2 sont d'ores et déjà disponibles à la vente.Plusieurs nouveautés matérielles sont à noter pour cette DeathAdder nouvelles version. Le changement majeur intervient au niveau du capteur, qui s'appuie sur l'actuel Focus+ développé par Razer. Selon le constructeur, il s'agit là des «», qui permettent de monter jusqu'à 20 000 dpi. En outre, Focus+ permet de proposer un suivi intelligent, un soulèvement asymétrique et d'inédites capacités de synchronisation de mouvements.La deuxième différence de cette DeathAdder V2 repose sur des commutateurs de souris optiques. L'objectif pour Razer est d'offrir une meilleure précision, en faisant profiter son nouveau modèle de multiples lasers. Le temps de réponse serait ainsi de 0,2 ms. Chaque bouton a une résistance évaluée à 70 millions de clics.Il s'agit là d'une souris filaire, qui utilise pour l'occasion le câble Speedflex (2,1 m), également développé par Razer. Il permet d'éviter les accrocs pendant le glissement de la souris, et donc de fluidifier le mouvement en jeu. La DeathAdder V2 possède par ailleurs huit boutons, programmables directement depuis le logiciel de la marque, le Razer Synapse . Compatible avec les PC et la Xbox One, il faudra compter 79,99 € pour s'offrir ce nouveau modèle.Cette Razer Basilisk V2 bénéficie également de bon nombre des améliorations précédemment décrites pour la DeathAdder V2. On y retrouve ainsi l'utilisation du capteur optique Focus+, les mêmes commutateurs de souris et le câble Speedflex.La Basilisk V2 offre cependant une plus grande personnalisation des boutons, qui sont plus nombreux (11 contre 8, comme sur les modèles initiaux). Il sera alors possible de programmer des macros ou des fonctions secondaires à l'aide du logiciel. Également, la Basilisk permet, contrairement à la DeathAdder, de modifier à sa guise la résistance de la molette de défilement. Cette nouvelle version est, elle, disponible au prix de 89,99 € !