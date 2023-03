Ce clavier fou se transforme en manette de jeu !

L'idée d'un clavier « portable » utilisable n'importe où n'est en soi pas nouvelle, mais le Grab Shell entend aller plus loin dans le concept. Sous cet aspect, il se montre plus complet que ses concurrents, avec un ensemble de touches bien plus garni comprenant le traditionnel QWERTY (il faudra repasser plus tard pour une version AZERTY).

Proposé d'abord dans une forme compacte et portable, avec quelques touches essentielles sur sa face avant, et le reste accessible sur sa face arrière, il peut pour ainsi dire déployer ses ailes pour prendre toutes proportions gardées la forme d'un clavier plus classique.

Il dispose même d'une trackball et d'une roulette de défilement, proposant ainsi une sorte de combo clavier/souris tout-en-un. L'ensemble des touches est entièrement personnalisable, et un commutateur permet de passer d'un réglage à un autre.