Fini le "ZSQD" pour jouer ? WRAEK propose un contrôleur de paume, Tactonic Pro

Souvent concurrencé, mais rarement égalé, le sempiternel combo clavier/souris gamer se voit mis au défi par ce nouveau concept, courtoisie de WRAEK.

Le projet a été lancé la semaine dernière sur Kickstarter avec un objectif de 8 799 euros. Objectif largement dépassé, puisque le Tactonic Pro compte désormais sur un financement s'élevant à plus de 25 000 euros. WRAEK espère atteindre avant la fin du Kickstarter dans 31 jours les 300 000 euros, afin de donner véritablement corps à son projet audacieux.

Il faut dire que son argument a de quoi séduire : pourquoi se limiter à quatre touches directionnelles et en plus devoir se fendre de génuflexions improbables pour appuyer sur d'autres touches ? Alors que notre paume ne demande qu'à servir la noble cause du gaming et plus largement de l'usage PC ? Voilà toute l'ambition du clavier Tactonic Pro.