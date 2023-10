Logitech surfe sur la vague "ergo" avec son Wave Keys

Non contents du clavier Ergo K860, qui demandait un temps d'adaptation sans doute trop long et dont l'usage pouvait sembler contraignant, les ergonomes de Logitech ont planché sur une nouvelle solution pour exporter l'ergonomie au bureau comme en télétravail. Son nom : le Wave Keys.



Il n'est donc plus question d'un design scindé main gauche/main droite comme c'était le cas avec le K860, mais d'un clavier beaucoup plus compact. Celui-ci conserve malgré tout le même espacement entre chaque touche, mais arbore surtout une légère forme ondulée afin d'obtenir de manière intuitive une position de frappe plus naturelle pour les mains comme pour les poignets et les avant-bras.

Hormis cette « vague » et ses touches incurvées en fonction de la position des mains, Logitech est parvenu à accoucher d'un clavier pour lequel l'adaptation ne prendra pas de longues journées. Au contraire, puisque le Wave Keys permettrait de profiter d'une frappe intuitive, et passer d'un clavier standard à celui-ci se ferait tout naturellement.