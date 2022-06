Logitech dévoile MX Keys Mini Combo et Signature MK650 Combo : le haut de gamme pour les pros

Pour celles et ceux préférant un clavier au format plus classique, il faudra se tourner du côté du Signature MK650 Combo. Celui-ci comprend un clavier assurant un grand confort grâce à un repose-poignet intégré et une saisie idéale grâce à la technologie Perfect Stroke. Fort logiquement, la souris sans fil de ce combo n'est autre que la Signature M650, particulièrement silencieuse et qui n'a pas à rougir face à l'efficacité de la MX Anywhere 3.