Colorful se lance dans le portable gaming avec un premier 15" équipé d'une RTX 3060

Le laptop est équipé d'une carte graphique NVIDIA de nouvelle génération, et plus précisément de la GeForce RTX 3060. Il embarque aussi un processeur Intel Core i7-11800H (8-core, 16-thread) cadencé à 4,6 GHz, avec 16 Go de RAM DDR4 à 3 200 MHz (possibilité d'ajouter de la mémoire vive jusqu'à 64 Go) et un SSD NVMe de 512 Go pouvant atteindre un taux de transfert de 2 400 Mbps pour le stockage.

L'écran de 15,6 pouces avec définition Full HD 1 080 p supporte une fréquence de rafraîchissement de 144 Hz pour pouvoir jouer dans de bonnes conditions de fluidité. La luminosité maximale se contente du minimum (300 nits), mais nous avons droit à une couverture à 100 % de l'espace colorimétrique sRGB.